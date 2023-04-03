Pablo Ramon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Ramon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Ramon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Ramon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Ramon 30 Haziran 2001 tarihinde Palma de Mallorca şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Ramón Parra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Ramon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MagicPlayers yapmaktadır. Pablo Ramon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid Kastilya futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid Kastilya takımına 28 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Pablo Ramon'nin Real Madrid Kastilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Ramon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pabloramonp7/

Pablo Ramon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Ramon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Ramon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Ramon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında San Franc. U19

1 Temmuz 2018 yılında Mallorca Juv. A

1 Temmuz 2019 yılında Real Madrid U19

28 Ağustos 2020 yılında RM Kastilya

Pablo Ramon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Ramon şuan Real Madrid Kastilya takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pablo Ramon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Son Caliu (2008-2011)RCD Mallorca (2011-2019)

İspanya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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