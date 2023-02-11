Pablo Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Ruiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Ruiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Ruiz 17 Temmuz 1987 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Martín Ruiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Ruiz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAPITAL GROUP SM yapmaktadır. Pablo Ruiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Tristan Suarez futbol takımında oynamaktadır. CSD Tristan Suarez takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pablo Ruiz'nin CSD Tristan Suarez ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Ruiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo Ruiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Ruiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Ruiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Nueva Chicago

1 Ocak 2016 yılında Juv. Unida (SL)

1 Temmuz 2016 yılında Villa Dálmine

1 Ağu 2017 yılında Celaya

1 Temmuz 2018 yılında CA Mitre

1 Temmuz 2019 yılında Oriente P.

16 Ocak 2020 yılında San Martín (SJ)

1 Ocak 2023 yılında Tristan Suarez

Pablo Ruiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Ruiz şuan CSD Tristan Suarez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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