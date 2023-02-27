Pablo Sabbag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Sabbag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Sabbag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Sabbag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Sabbag 11 Haziran 1997 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Pablo David Sabbag Daccarett şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Sabbag Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colombiagol SAS yapmaktadır. Pablo Sabbag, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pablo Sabbag'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Sabbag Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pablosabbag11/

Pablo Sabbag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Sabbag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Sabbag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Sabbag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2018 yılında Tondela

30 Haziran 2019 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2019 yılında CD La Equidad

13 Şubat 2021 yılında Estudiantes

30 Haziran 2021 yılında CD La Equidad

14 Temmuz 2021 yılında Newell's

31 Aralık 2021 yılında CD La Equidad

1 Ocak 2023 yılında Alianza Lima

31 Aralık 2023 yılında CD La Equidad

Pablo Sabbag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Sabbag şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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