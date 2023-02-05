Pablo Siles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Siles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Siles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Siles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Siles 15 Temmuz 1997 tarihinde Melo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Fabricio Siles Morales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Siles Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pablo Siles, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo Siles'nin Club Athletico Paranaense ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Pablo Siles Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pablosiles8/

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Pablo Siles Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo Siles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Pablo Siles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Siles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Danubio FC

24 Mayıs 2021 yılında EC Vitória

3 Kasım 2021 yılında Danubio FC

1 Ocak 2022 yılında Athletico-PR

19 Temmuz 2022 yılında Cruzeiro

31 Aralık 2022 yılında Athletico-PR

Pablo Siles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Siles şuan Club Athletico Paranaense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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