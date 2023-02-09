Pablo Solari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Solari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pablo Solari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pablo Solari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pablo Solari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Solari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Solari

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Solari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Solari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Solari 22 Mart 2001 tarihinde Arizona şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo César Solari Ferreyra şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Solari Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Pablo Solari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo Solari'nin CA River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Pablo Solari Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pablosolari_/

Pablo Solariboyu ve yaşı kaç

Pablo Solari Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo Solari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pablo Solari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Solari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında CA Talleres

20 Kasım 2020 yılında Colo Colo

31 Aralık 2021 yılında CA Talleres

1 Ocak 2022 yılında Colo Colo

18 Temmuz 2022 yılında River Plate

Pablo Solari kimdir

Pablo Solari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Solari şuan CA River Plate takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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Pablo Solari nereli

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