Pablo Tomeo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Tomeo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Tomeo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Tomeo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Tomeo 23 Ocak 2000 tarihinde Alloza şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Tomeo Félez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Tomeo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Pablo Tomeo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Huesca futbol takımında oynamaktadır. SD Huesca takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo Tomeo'nin SD Huesca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Tomeo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo Tomeo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Tomeo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Tomeo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında SD Huesca B

1 Temmuz 2022 yılında SD Huesca

Pablo Tomeo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Tomeo şuan SD Huesca takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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