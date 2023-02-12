Pablo Torre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Torre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pablo Torre kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pablo Torre ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pablo Torre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Torre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Torre

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Torre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Torre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Torre 3 Nisan 2003 tarihinde Soto de la Marina şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Torre Carral şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Torre Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC Talent yapmaktadır. Pablo Torre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo Torre'nin FC Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Pablo Torre Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/pablotorree

Pablo Torreboyu ve yaşı kaç

Pablo Torre Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo Torre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pablo Torre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Torre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Racing Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Racing Juv. A

21 Eylül 2020 yılında Racing

1 Temmuz 2022 yılında Barcelona

Pablo Torre kimdir

Pablo Torre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Torre şuan FC Barcelona takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Pablo Torre Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 18 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 26 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

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Pablo Torre nereli

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