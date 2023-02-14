Pablo Valcarce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Valcarce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Valcarce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Valcarce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Valcarce 3 Şubat 1993 tarihinde Ponferrada şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Valcarce Vidal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Valcarce Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pedro Bravo - Consulting yapmaktadır. Pablo Valcarce, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Burgos CF futbol takımında oynamaktadır. Burgos CF takımına 2 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Pablo Valcarce'nin Burgos CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Valcarce Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo Valcarce isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pablo Valcarce Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Valcarce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Numancia Juv. A

1 Temmuz 2012 yılında CD Numancia B

1 Temmuz 2015 yılında CD Numancia

2 Temmuz 2018 yılında Mallorca

19 Temmuz 2019 yılında Ponferradina

21 Temmuz 2020 yılında Mallorca

14 Eylül 2020 yılında Ponferradina

30 Haziran 2021 yılında Mallorca

2 Ağu 2021 yılında Burgos CF

Pablo Valcarce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Valcarce şuan Burgos CF takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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