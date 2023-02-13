Pablo Vazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Vazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pablo Vazquez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pablo Vazquez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pablo Vazquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Vazquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Vazquez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Vazquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Vazquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Vazquez 7 Ekim 1994 tarihinde Gandía şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Vázquez Pérez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Vazquez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emartsoccer yapmaktadır. Pablo Vazquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cartagena futbol takımında oynamaktadır. FC Cartagena takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pablo Vazquez'nin FC Cartagena ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pablo Vazquezboyu ve yaşı kaç

Pablo Vazquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo Vazquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Pablo Vazquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Vazquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Cracks U19

1 Temmuz 2012 yılında Huracán U19

1 Temmuz 2013 yılında Llosa

1 Temmuz 2014 yılında Ontinyent

1 Temmuz 2015 yılında San Fernando CD

13 Temmuz 2016 yılında Córdoba CF B

10 Temmuz 2017 yılında Recre Granada

16 Ocak 2018 yılında Alcorcón

30 Haziran 2018 yılında Recre Granada

1 Temmuz 2018 yılında Granada

23 Ocak 2019 yılında CyD Leonesa

30 Haziran 2019 yılında Granada

23 Temmuz 2019 yılında CD Badajoz

1 Temmuz 2021 yılında FC Cartagena

Pablo Vazquez kimdir

Pablo Vazquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Vazquez şuan FC Cartagena takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Pablo Vazquez nereli

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