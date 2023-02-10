Pablo Vegetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Vegetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pablo Vegetti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pablo Vegetti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pablo Vegetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Vegetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Pablo Vegetti

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Vegetti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Vegetti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Vegetti 15 Ekim 1988 tarihinde Santo Domingo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Pablo Ezequiel Vegetti Pfaffen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Vegetti Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Futbol Cracks yapmaktadır. Pablo Vegetti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Belgrano takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Pablo Vegetti'nin Club Atlético Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Pablo Vegetti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pablovegetti/

Pablo Vegettiboyu ve yaşı kaç

Pablo Vegetti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pablo Vegetti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Pablo Vegetti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Vegetti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Rangers Talca

4 Şubat 2014 yılında Ferro

30 Haziran 2014 yılında Rangers Talca

22 Temmuz 2014 yılında Gimnasia

31 Aralık 2014 yılında Rangers Talca

7 Ocak 2015 yılında Gimnasia

10 Temmuz 2015 yılında CA Colón

30 Haziran 2016 yılında Gimnasia

13 Eylül 2017 yılında Boca Unidos

1 Ağu 2018 yılında Instituto AC

1 Temmuz 2019 yılında Belgrano

Pablo Vegetti kimdir

Pablo Vegetti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Vegetti şuan Club Atlético Belgrano takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Colón de San Justo

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Pablo Vegetti nereli

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