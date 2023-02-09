Pacheco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pacheco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pacheco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pacheco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pacheco 5 Haziran 1991 tarihinde Campinas şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Guilherme Augusto Pacheco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pacheco Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pacheco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ituano Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Ituano Futebol Clube (SP) takımına 9 Mayıs 2019 tarihinde katılmıştır. Pacheco'nin Ituano Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Pacheco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Pacheco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pacheco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pacheco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Linense-SP

1 Nisan 2013 yılında Paulínia Futebol Clube (SP)

1 Mayıs 2013 yılında Criciúma EC

1 Ağu 2013 yılında Paulínia Futebol Clube (SP)

1 Eylül 2013 yılında Bragantino

1 Şubat 2014 yılında Paulista FC

1 Temmuz 2014 yılında Paulínia Futebol Clube (SP)

1 Ocak 2015 yılında Ituano

21 Aralık 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında Votuporanguense

23 Ekim 2017 yılında Noroeste-SP

19 Nisan 2018 yılında Linense-SP

13 Temmuz 2018 yılında Noroeste-SP

9 Mayıs 2019 yılında Ituano

Pacheco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pacheco şuan Ituano Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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