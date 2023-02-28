Pacifique Niyongabire kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pacifique Niyongabire Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pacifique Niyongabire adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pacifique Niyongabire Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pacifique Niyongabire 15 Mart 2000 tarihinde Bujumbura şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Burundi,Avustralya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pacifique Niyongabire Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Griffin Sports yapmaktadır. Pacifique Niyongabire, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valour FC futbol takımında oynamaktadır. Valour FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pacifique Niyongabire'nin Valour FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pacifique Niyongabire Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pacifique Niyongabire isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Pacifique Niyongabire Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pacifique Niyongabire futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Adelaide United

1 Eylül 2021 yılında Perth Glory

31 Ocak 2023 yılında Valour FC

Pacifique Niyongabire Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pacifique Niyongabire şuan Valour FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Playford City Patriots SC, Gawler Eagles FC (?-2017), Adelaide United (2017-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.