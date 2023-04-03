Paco Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paco Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paco Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paco Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paco Fernandez 1 Ekim 2001 tarihinde Sevilla şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Fernández León şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paco Fernandez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballmanager10 yapmaktadır. Paco Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Malagueño futbol takımında oynamaktadır. Atlético Malagueño takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Paco Fernandez'nin Atlético Malagueño ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Paco Fernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/paco_fdez01

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http://www.instagram.com/paco8fernandez/?hl=es

Paco Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paco Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Paco Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paco Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Altair U16

1 Temmuz 2016 yılında Sevilla U16

1 Temmuz 2017 yılında Sevilla Juv. B

1 Temmuz 2018 yılında Sevilla Juv. A

1 Temmuz 2020 yılında Sevilla Atl.

24 Temmuz 2021 yılında Eldense

22 Ağustos 2022 yılında A. Malagueño

Paco Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paco Fernandez şuan Atlético Malagueño takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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