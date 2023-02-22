Paddy Barrett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paddy Barrett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paddy Barrett kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paddy Barrett ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Paddy Barrett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paddy Barrett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paddy Barrett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paddy Barrett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paddy Barrett adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paddy Barrett Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paddy Barrett 22 Temmuz 1993 tarihinde Waterford şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Patrick Barrett şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paddy Barrett Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Topnotch Management yapmaktadır. Paddy Barrett, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shelbourne FC futbol takımında oynamaktadır. Shelbourne FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Paddy Barrett'nin Shelbourne FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Paddy Barrett Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paddy Barrett isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Paddy Barrett Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paddy Barrett futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2010 yılında Dundee Utd U20

1 Temmuz 2013 yılında Dundee United

2 Temmuz 2013 yılında Waterford Utd

3 Kasım 2013 yılında Dundee United

10 Şubat 2014 yılında Waterford Utd

28 Temmuz 2014 yılında Galway United

1 Ocak 2015 yılında Dundalk FC

31 Temmuz 2017 yılında Waterford FC

31 Aralık 2017 yılında Dundalk FC

1 Ocak 2018 yılında Cincinnati

5 Aralık 2018 yılında Indy Eleven

15 Ocak 2021 yılında Svay Rieng

23 Şubat 2021 yılında St. Pat's

1 Ocak 2023 yılında Shelbourne

Paddy Barrett kimdir

Paddy Barrett Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paddy Barrett şuan Shelbourne FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Southend United BC (IRL)

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Paddy Barrett nereli

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