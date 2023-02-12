Paddy Reading kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paddy Reading Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paddy Reading adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paddy Reading Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paddy Reading 29 Mayıs 1999 tarihinde Newcastle şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Patrick James Reading şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paddy Reading Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Paddy Reading, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayr United FC futbol takımında oynamaktadır. Ayr United FC takımına 21 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Paddy Reading'nin Ayr United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Paddy Reading Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Paddy Reading isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paddy Reading Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paddy Reading futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Boro U21

31 Ocak 2020 yılında Stevenage

21 Temmuz 2020 yılında Ayr United

Paddy Reading Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paddy Reading şuan Ayr United FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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