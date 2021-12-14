Padişahi ne demek, TDK'ya göre Padişahi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Padişahi ne demek? Padişahi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi padişahi kelimesi. Peki padişahi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre padişahi nedir, padişahi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PADİŞAHİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Padişahi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Padişahi kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre padişahi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Padişah ile ilgili, padişaha ait

