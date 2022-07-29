PAEK, Pendik Gençlik Kampı'nda bulunan öğrencilere Afet Bilinci isimli eğitim verdi

Pendik Belediyesi'ne ait Arama ve Kurtarma Ekipleri yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda eğitimler vererek uygulamalarda bulundurmaya devam ediyor. Son olarak Pendik Gençlik Kampı'nda eğitim gören öğrencileri misafir eden kurum, afet bilinci hakkında öğrencilere bilgilendirmelerde bulunda daha sonra uygulamalar yaptırdı.

UYGULAMALAR YAPTIRILDI

.Arama Kurtarma ekiplerince Afet Bilinci Eğitimi başlıklı eğitimle kampın misafir olan ortaokul öğrencilerine olası bir deprem anından ve sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenler üzerine bilgi verildi. Eğitim sonrasında ise öğrencilere depremde hayati öneme sahip “çök- kapan- tutun” yöntemi tatbik edildi.

PAEK KÖPEĞİ DE ÖĞRENCİLERLEYDİ

Eğitimde PAEK bünyesinde görev alan arama kurtarma köpeği de öğrencilere bazı gösteriler yaptı ardından öğrencilere köpeklere nasıl yaklaşmaları konusunda bazı bilgiler verildi.