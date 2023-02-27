Paetur Petersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paetur Petersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paetur Petersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paetur Petersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paetur Petersen 29 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Faroe Adaları uyrukludur.Gerçek adı da Pætur Joensson Petersen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paetur Petersen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP Consulting yapmaktadır. Paetur Petersen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KA Akureyri futbol takımında oynamaktadır. KA Akureyri takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Paetur Petersen'nin KA Akureyri ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Paetur Petersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paetur Petersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paetur Petersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paetur Petersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında B36 Tórshavn

12 Temmuz 2017 yılında EB/Streymur

31 Aralık 2017 yılında B36 Tórshavn

1 Ocak 2018 yılında EB/Streymur

8 Ocak 2019 yılında HB Tórshavn

4 Şubat 2023 yılında KA Akureyri

Paetur Petersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paetur Petersen şuan KA Akureyri takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Paetur Petersen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Faroe Adaları takımında 22 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Faroe Adaları U21 takımında 17 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Faroe Adaları U19 takımında 18 numaralı formasıyla 12 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Faroe Adaları U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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