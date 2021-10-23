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Paftasız ne demek, TDK'ya göre Paftasız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Paftasız kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Paftasız ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Paftasız nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Paftasız kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Paftasız ne demek, TDK'ya göre Paftasız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Paftasız ne demek? Paftasız TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi paftasız kelimesi. Peki paftasız ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre paftasız nedir, paftasız kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

PAFTASIZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Paftasız kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre paftasız kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Paftası olmayan

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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