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Pah ne demek, TDK'ya göre Pah kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Pah kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Pah ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Pah nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Pah kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Pah ne demek, TDK'ya göre Pah kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pah ne demek? Pah TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pah kelimesi. Peki pah ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pah nedir, pah kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PAH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pah kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Pah kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre pah kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eğik olarak kesilmiş kenar
- Bir yapı elemanında eğik bir yüzey elde etmek amacıyla keskinliği giderme

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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