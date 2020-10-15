Paige Turley'in baş aşağı su içme challenge yaparken göğüsleri açıldı!
İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası programında birincisi 23 yaşındaki Paige Turley, sevgilisiyle baş aşağı su içme challenge yapmak istedi. Challenge esnasında amuda kalkan Turley'in kıyafet kafası boynuna doğru kayınca göğüsleri dışarı çıktı. O anlar kameralara anbean böyle kaydedildi.
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15 Ekim 2020 Perşembe 17:45
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