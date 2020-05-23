Paintball oyunu kuralları, mermilerinin özellikleri nedir? Paintball Tabancası Nasıl Çalışır?

Paintball Oyununun amacı ise verilen görevi gerçekleştirmektir. Eğer belirlenmiş biçimler uygulanmamakta ve tekrar edilmekte ise buna “senaryoyu uygulamak” denir.

Amaç belli bir süre içinde karşı takımın kalesindeki bayrağı ele geçirmek, bir rehineyi kurtarmak, başkanınızı güvenli bir şekilde hedefe ulaştırmak, karşı takımın tamamını elemek, tek başına vurulmadan kalan son kişi olmaya çalışmak, bir kaçağı yakalamak, bir tepeyi savunmak, bir köprüyü uçurmak veya ikili timlere ayrılıp diğer timleri elemek, gibi birçok seçenekten oluşabilir. Oyunun temel kuralı çok basittir. Üzerine gelen mermi ile boyanan oyuncu oyundan çıkar; yani o oyun için ölür.

Paintball oyununda Kullanılan malzemeler

Paintball mermileri nasıl yapılır özellikleri nedir?

Paintball tabancalarının birçok markası ve modeli vardır. Paintball tabancaları mermisini çok hızlı atar ve çıplak vücuda geldiğinde çok can yakar. Bu sebeple korunmasız oynamak çoğu yerde tehlikeli ve yasaktır. Hatta bazen ciddi morluklara bile yol açabilir.

Paintball’da her oyuncunun yüzünde, kırılmaz camlı özel bir maske ve elinde ise özel, gazlı silahları vardır. Bu silahlar görünümleriyle gerçek silahları andırır, ancak farklı olarak bunlar öldüren mermiler değil; boyayan kapsüller atar. Kapsüller görünüm olarak misketten farklı değildir, üstleri plastik benzeri bir malzeme kaplı olan bu malzeme, doğa dostudur ve çevreyi kirletmeden kendiliğinden yok olur. Kapsülün içindeki boya ise gıda boyasıdır. Yani doğaya ve insanlara zararlı değildir, ayrıca giysilerden de ıslak bir bezle dahi kolayca çıkabilir.

Paintball oyun Kuralları

Oyuncular, oyun başlarken kendi kalelerinin arkasında durmak zorundadır. Oyun Baş hakemin takım kaptanlarından OK alması, dikkat uyarısını müteakip BAŞLAMA DÜDÜK sesiyle başlar. Düdük sesinden önce ateş etmek tehlikeli ve kesinlikle yasaktır. OYUNCU CEZA ALIR.

Paintball oyununda Vurulma

Oyuncunun vücudunun herhangi bir yerinden, el, ayaklar dahil ve taşımakta olduğu ekipmanından (silah dahil) vurulmasıyla gerçekleşir. Vurulma paintball mermisinin direk temasıyla olup, merminin bir engele vurup, dağılıp oyuncuya sıçraması halinde geçersizdir. Paintball mermisi oyuncuya vurup patlamazsa oyuncunun centilmenlik (Fair-Play) gereği hakemi uyarıp ceza bölgesine gitmesi gerekir.

Oyunda belirli bir şekilde vurulan oyuncu, ELLERİNİ ve SİLAHINI BAŞININ ÜSTÜNE KALDIRIP (Bkz: Şekil 1A), ceza bölgesine gider veya paintball alanını hakem nezaretinde terk eder. BU ESNADA KASK KESİNLİKLE ÇIKARTILMAMALIDIR.

Oyun sırasında vurduğunu veya vurulduğunu hisseden oyuncu, hakemlere kendini ve rakip oyuncuyu kontrol ettirmelidir. Bu sırada oyun hakemin düdük sesiyle durdurulur. Bu anda oyuncular bulundukları yeri değiştiremez ve ateş edilemez.

Aksi şekilde davranan oyuncular CEZA ALIR. Hakem oyuncuları kontrol eder, şayet iki oyuncu aynı anda birbirini vurmuş ise ikisi birden CEZA ALIR. Fakat oyunculardan birisi diğerini vurduktan sonra, vurulan oyuncunun ateş edip rakibini vurması geçersiz olup ilk vurulan ceza alır, diğerinin üzerindeki boya hakem tarafından silinir ve oyuncu oyuna devam eder. Hakemin DUR düdük sesinden sonra yapılan her atış oyuncunun CEZA ALMASI – OYUN DIŞI KALMASI demektir. Fiziki herhangi bir mücadeleye girilemez.

Vurulan oyuncu, hakemin komutuyla oyuna tekrar katılırken kendi kalesine en yakın siperden oyuna girer.

Eğer oyun içinde herhangi bir oyuncunun mermisi bittiyse, ekstra mermi almak için, ellerini veya silahını başının üzerine kaldırarak başhakemin bulunduğu güvenli bölgeye gelir, mermisini aldıktan sonra aynı şekilde terk ettiği sipere dönerek oyuna dahil olur. Bu oyuncuya herhangi bir oyuncu ateş ederse CEZA ALIR.

Eğer bir oyunda takımın bütün oyuncuları vurulmuş ve oyun dışı kalmışsa oyun biter. Bir takıma ait tüm oyuncularda mermilerin bitmesi halinde mola alınarak mermi takviyesi yapılır, oyun kaldığı yerden devam eder. Oyun senaryosunu başarıyla tamamlayan takım aynı şekilde oyunu kazanır ve oyun biter.

Eğer belirtilen süre zarfında bir takımın oyuncuları tamamen elenmemişse veya oyun senaryosu başarıyla bitirilmemişse oyun hakemin saatiyle biter. Verilen süre her sette 15 dakika olmak üzere toplam 3 settir. Aralarda 5 dakikalık dinlenme verilir. Herhangi bir sette vurulan oyuncuların devam edebilmesi için hakem nezaretinde kendi kalesine en yakın takım arkadaşının yanından başlayacaktır. Vurulmayan oyuncular ise diğer Sette kaldıkları yerden devam eder, set başlangıcında yer değiştiren Oyuncular OYUN DIŞI KALIR VEYA CEZA ALIR.

Her set başlangıcında oyuncular hakemin komutuyla kendi takımlarının kalelerinden oyuna başlarlar.

Paintball oyununda Puantaj

Vurulan oyuncu -20 puan

Vurulan kaptan -15 puan

Vurulma sayısı oynanan sette en az olan takım +5 puan

Teknik ceza -3 puan

Bayrak alma +100 puan (Bayrak alan, vurulmadan karşı takımın bayrağını almayı başarırsa, kalesine dönerken vurulduğu takdirde +10 puan)

Bayrak asma +1000 puan

Puantaj takımların anlaşmalarına göre farklı biçimlerde de belirlenebilir.