Pakdemirli, "448 bin yetiştiricimize toplam 821 milyon TL buzağı desteklemesi ödenecek"
IHAAW173910-EKO/21-02-2019 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "448 bin yetiştiricimizin 1.725.000 baş buzağısına toplam 821 milyon TL buzağı desteklemesi ödenecek" dedi.
IHAAW173910-EKO/21-02-2019 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "448 bin yetiştiricimizin 1.725.000 baş buzağısına toplam 821 milyon TL buzağı desteklemesi ödenecek" dedi. 21.02.2019 17:39:10 TSI NNNN
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