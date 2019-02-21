Pakdemirli, "448 bin yetiştiricimize toplam 821 milyon TL buzağı desteklemesi ödenecek" IHAAW173910-EKO/21-02-2019 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "448 bin yetiştiricimizin 1.725.000 baş buzağısına toplam 821 milyon TL buzağı desteklemesi ödenecek" dedi.

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