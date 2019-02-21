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  3. Pakdemirli, "448 bin yetiştiricimize toplam 821 milyon TL buzağı desteklemesi ödenecek"

Pakdemirli, "448 bin yetiştiricimize toplam 821 milyon TL buzağı desteklemesi ödenecek"

IHAAW173910-EKO/21-02-2019 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "448 bin yetiştiricimizin 1.725.000 baş buzağısına toplam 821 milyon TL buzağı desteklemesi ödenecek" dedi.

Pakdemirli, "448 bin yetiştiricimize toplam 821 milyon TL buzağı desteklemesi ödenecek"

IHAAW173910-EKO/21-02-2019 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "448 bin yetiştiricimizin 1.725.000 baş buzağısına toplam 821 milyon TL buzağı desteklemesi ödenecek" dedi. 21.02.2019 17:39:10 TSI NNNN


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