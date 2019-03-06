Pakdemirli: CHP, ne yazık ki Atatürk'ün kurduğu CHP değil artık (3)

BAKAN PAKDEMİRLİ, "KALE-İ SULTANİYE ÇANAKKALE" PROGRAMINA KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İçdaş Kongre Merkezi'nde Eğitim Bir-Sen Çanakkale Şubesi tarafından düzenlenen "Kale-i Sultaniye Çanakkale" programına katıldı.

Programa Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale AK Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Resul Can, Çanakkale Memur-Sen Şube Başkanı Suat Özen, Eğitim Bir-Sen temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program Saygı Duruşu'nda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Bakan Pakdemirli, Araştırmacı-Yazar Bahadır Yenişehirlioğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı "Kale-i Sultaniye Çanakkale" isimli programda yaptığı konuşmada, Eğitim Bir-Sen Çanakkale Şubesince kendisine yapılan davete seve seve katıldığını belirterek, "Fikir hürriyeti tamam bunun sonuna kadar gidelim. Sivil toplumun gelişmesi lazım. Eğitim Bir-Sen, Memur-Sen bunların hepsi, hakikaten sonuna kadar gitmemiz gereken yerler. Ama Eğitim Bir-Sen'in en önemli görevi bir defa iyi gelecek nesiller yetiştirmek. Vatanını milletini bilen, tarihiyle kopmamış, tarihinden utanmayan ama yanlışlarından ders alan ve geleceğe umutla bakan bir nesil yetiştirmemiz lazım" dedi.

Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından programdan ayrılarak, uçakla İstanbul'a gitmek üzere Çanakkale Havalimanı'na geçti.

FOTOĞRAFLI

DHA