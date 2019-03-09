İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Pakdemirli, dövizden en çok etkilenen sektörün tarım sektörü olduğunu belirtti

Pakdemirli, dövizden en çok etkilenen sektörün tarım sektörü olduğunu belirtti

IHAAW164553-EKO/09-03-2019 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dövizden en çok etkilenen sektörün tarım sektörü olduğunu belirterek, "İnşallah bu sene Toprak Mahsulleri Ofisi olarak sizlerin mahsullerinizi ürünlerinizi en iyi fiyatla alacağız. En az

Pakdemirli, dövizden en çok etkilenen sektörün tarım sektörü olduğunu belirtti

IHAAW164553-EKO/09-03-2019 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dövizden en çok etkilenen sektörün tarım sektörü olduğunu belirterek, "İnşallah bu sene Toprak Mahsulleri Ofisi olarak sizlerin mahsullerinizi ürünlerinizi en iyi fiyatla alacağız. En az yüzde 25-30 daha fazla ödeyerek alacağız" dedi. 09.03.2019 16:45:53 TSI NNNN


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.