İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Pakdemirli, "Yarından itibaren 522 milyon TL buzağı desteklemesi ödemesi yapmış olacağız"

Pakdemirli, "Yarından itibaren 522 milyon TL buzağı desteklemesi ödemesi yapmış olacağız"

IHAAW111857-EKO/10-01-2019 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yarından itibaren başlayarak toplamda 438 bin 284 yetiştiricimize 522 milyon TL buzağı desteklemesi ödemesi yapmış olacağız" dedi.

Pakdemirli, "Yarından itibaren 522 milyon TL buzağı desteklemesi ödemesi yapmış olacağız"

IHAAW111857-EKO/10-01-2019 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yarından itibaren başlayarak toplamda 438 bin 284 yetiştiricimize 522 milyon TL buzağı desteklemesi ödemesi yapmış olacağız" dedi. 10.01.2019 11:18:57 TSI NNNN


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.