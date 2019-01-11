Pakdemirli, "Yarından itibaren 522 milyon TL buzağı desteklemesi ödemesi yapmış olacağız"
IHAAW111857-EKO/10-01-2019 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yarından itibaren başlayarak toplamda 438 bin 284 yetiştiricimize 522 milyon TL buzağı desteklemesi ödemesi yapmış olacağız" dedi.
IHAAW111857-EKO/10-01-2019 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yarından itibaren başlayarak toplamda 438 bin 284 yetiştiricimize 522 milyon TL buzağı desteklemesi ödemesi yapmış olacağız" dedi. 10.01.2019 11:18:57 TSI NNNN
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