Pakdemirli, "Yarından itibaren 522 milyon TL buzağı desteklemesi ödemesi yapmış olacağız" IHAAW111857-EKO/10-01-2019 - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yarından itibaren başlayarak toplamda 438 bin 284 yetiştiricimize 522 milyon TL buzağı desteklemesi ödemesi yapmış olacağız" dedi.

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