Paket Teslim Elemanı (Yaya) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Paket Teslim Elemanı (Yaya) görev tanımı nedir, Paket Teslim Elemanı (Yaya) ne iş yapar, Paket Teslim Elemanı (Yaya) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Paket Teslim Elemanı (Yaya) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Paket Teslim Elemanı (Yaya) Tanımı;

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Paket Teslim Elemanı (Yaya) Maaşı Ne Kadar? 2022 Paket Teslim Elemanı (Yaya) Maaşları

Paket Teslim Elemanı (Yaya) maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Paket Teslim Elemanı (Yaya) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Paket Teslim Elemanı (Yaya) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9621.07

Meslek Adı :

Paket Teslim Elemanı (Yaya)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kuryeler, Paket Dağıtıcıları Ve Bavul Taşıyıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Büfe, restoran vb. işletmelerde müşteri siparişlerini adreslerine yaya olarak götüren,teslim eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Paket Teslim Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hazırlanan siparişleri paketlemek,

b) Teslimat adresleri müşteri isim bilgileri ve faturaları yanına almak,

c) Para üstü hazırlamak,

d) Müşteri adreslerine götürmek ve teslim etmek,

f) Müşterilerden ücret almak, para üstü ve fiş, fatura vermek,

g) Müşteri siparişlerini zamanında ulaştırmak,

h) Müşterilere tanıtım broşürü veya tanıtım kartı vermek,

i) Müşterileri memnuniyeti veya şikayetlerini patronuna, yöneticisine iletmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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