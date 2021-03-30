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Paketleme İşçisi (Gıda) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Paketleme İşçisi (Gıda) Hijyen kurallarını uygun olarak, gıda ürünlerinin elle paketleme işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir. Maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Paketleme İşçisi (Gıda) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Paketleme İşçisi (Gıda) görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hijyen kurallarını uygun olarak, gıda ürünlerinin elle paketleme işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Paketleme İşçisi (Gıda) Maaşı Ne Kadar? 2021 Paketleme İşçisi (Gıda) Maaşları

Paketleme İşçisi (Gıda) maaşı ortalama aylık 3.160 - TL’dir. En düşük Paketleme İşçisi (Gıda) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Paketleme İşçisi (Gıda) İş İlanları İçin Tıklayın

Paketleme İşçisi (Gıda) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Okuryazar olmak bu meslek için yeterlidir.

Paketleme İşçisi (Gıda) Ne İş Yapar?

Paketleme İşçisi (Gıda), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gıda ürünlerini  ambalajlamak, 
b) Ürünleri paketlemek,
c) Paketlenmiş gıda ürünlerine etiketlemek,
d) Paketlenen ürünlerin  kontrolünü yapmak, uygunsuz ürünleri ayırmak,
e) Ürünleri sevkiyata hazır hale getirmek,
   vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Paketleme İşçisi (Gıda) Meslek Ana Grubu:

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler ana grubudur.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlardır.

Paketleme İşçisi (Gıda) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Paketleme İşçisi (Gıda) mesleğinin meslek kodu 9321.18 olarak belirlenmiştir

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