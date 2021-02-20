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Paketleme işçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Paketleme işçisi Maaşları, İş İlanları

Paketleme işçisi Ürünleri koli, kutu, poşet içine koyularak satışa hazır hale getirmek için ambalajlama yöntemini kullanan kişidir. Paketleme işçisi maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Paketleme işçisi maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Paketleme işçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Paketleme işçisi Maaşları, İş İlanları

Paketleme işçisi görev tanımı nedir, Paketleme işçisi ne iş yapar, Paketleme işçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Paketleme işçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Paketleme işçisi Tanımı; Ürünleri koli, kutu, poşet içine koyularak satışa hazır hale getirmek için  ambalajlama yöntemini kullanan kişidir.

Paketleme işçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Paketleme işçisi Maaşları

Paketleme işçisi maaşı ortalama aylık 3200 - TL'dir. En düşük Paketleme işçisi maaşı 3000 -TL, En yüksek ise 3400 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Paketleme işçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Paketleme işçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Okur Yazar

Paketleme işçisi Ne İş Yapar?

Ürünleri koli, kutu, poşet içine koyularak satışa hazır hale getirmek için  ambalajlama yöntemini kullanan kişidir.

Paketleme işçisi Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Paketleme işçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Paketleme işçisi mesleğinin meslek kodu 9321.15 olarak belirlenmiştir

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MESLEKLE İLGİLİ TERİMLER

KOLİLEME: Ürünlerin koli içine koyularak satışa hazır hale getirildiği ambalajlama yöntemini,

KUTULAMA: Ürünlerin kutu içine koyularak satışa hazır hale getirildiği ambalajlama yöntemini,

POŞETLEME: Ürünlerin poşet içine koyularak satışa hazır hale getirildiği ambalajlama yöntemini,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

ŞİRİNKLEME: Direk bir ürünün üzerini ya da hali hazırda başka bir teknikle ambalajlanmış ürünün etrafını genellikle plastik filmlerle çevreleyerek paketleme işleminin gerçekleştirilmesini,

TABAKLAMA: Malzemelerin planlı bir şekilde tabağa dizildiği, porsiyonlandığı ve üzerinin folyo ile kapatılarak satışa hazır hale getirildiği ambalajlama yöntemini ifade eder

YORUM KAT: Yukarıdaki Paketleme işçisi maaşlarına ek sizlerde Paketleme işçisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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