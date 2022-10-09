Paketleme Makinesi Operatörü (Tereyağı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Paketleme Makinesi Operatörü (Tereyağı) görev tanımı nedir, Paketleme Makinesi Operatörü (Tereyağı) ne iş yapar, Paketleme Makinesi Operatörü (Tereyağı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Paketleme Makinesi Operatörü (Tereyağı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Paketleme Makinesi Operatörü (Tereyağı) Tanımı;

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Paketleme Makinesi Operatörü (Tereyağı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Paketleme Makinesi Operatörü (Tereyağı) Maaşları

Paketleme Makinesi Operatörü (Tereyağı) maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Paketleme Makinesi Operatörü (Tereyağı) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Paketleme Makinesi Operatörü (Tereyağı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.75

Meslek Adı :

Paketleme Makinesi Operatörü (Tereyağı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pack form tipi otomatik paketleme makinesinde tanımlı gramajlarda (10 ve 15 gr), PVC ambalajlı, folyo kapaklı tereyağı paketleme işlemelerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Paketleme Makinesi Operatörü (Tereyağı), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makine içerisinde boş kaseye dönüşebilen PVC ambalaj alt folyo şeridini takmak,

b) Dolan ürünün dökülmesini önleyen ve hijyenini sağlayan ince, desenli üst folyo şeridini takmak,

c) Paketleme makinesinin dijital kumanda panosundan rezistanslar için sıcaklık ayarlarını yapmak,

d) Üretim tarihi basımı için tarih kalıbını ayarlamak,

e) Dolum haznesi, dolum gramaj platformu, dolum rotarivalfi vb. makine ayarlarını yapmak,

f) Makineye ürün girişini sağlayan seyyar huni haznesi veya seyyar mikrobis cihazını monte etmek,

g) Kesim sonucu oluşan atık folyo toplama aparatını makineye monte etmek,

h) Kumanda panosundan makineyi deneme amaçlı kısa süreli çalıştırmak ve alt üst folyo ince ayarlarını yapmak,

i) Üst folyonun alt folyo ile birleşme/yapışma, desende kayma olup olmadığını kontrol etmek, hata varsa elle folyo ayarlarını yapmak,

j) Alt folyo kalıplarında kesim işleminin uygunluğunu gözle kontrol etmek, hata olması durumunda bıçak ayarlarını yapmak,

k) Folyo kalıp bölümünde folyo sıcaklığının sabit ısıda kalması için soğuk su dolaşım sistem vanasını açmak,

l) Ürün hijyeni için dolum ve yapıştırma bölümü arasında kalan açık bölüme karbon gazı gelmesi için karbon gazı giriş vanasını açmak,

m) Üretim işlemleri bitiminde makineyi panodan kapatmak, hava, karbon ve su girişi vanalarını elle kapatmak,

n) Makine ve aparatlarını sökerek uygun temizlik yöntemleri ile temizliğini yapmak, üretim için tekrar monte etmek ve gereken ayarlarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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