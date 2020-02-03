Çin'de ortaya çıkan korona virüsü salgını nedeniyle Pakistan, 285 vatandaşını Çin'den tahliye etti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından dünya ülkelerine yayılan korona virüsü nedeniyle Çin'den vatandaşlarını tahliye eden ülkelere Pakistan da eklendi. Çin'den uçakla Pakistan'ın İslamabad kentine getirilen 40'ı öğrenci 285 Pakistanlı yolcu, inişin ardından tıbbi kontrolleri tamamlanarak evlerine gönderildi.

Başbakanlık Sağlık Danışmanı Doktor Zafar Mirza, yolculardan hiçbirinin korona virüsü belirtisi göstermediğini ve bu nedenle gözetim altında tutulmalarına gerek duyulmadığını belirtti.

Son bilgilere göre dünya genelinde korona virüsü nedeniyle 361 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA