Pakistan Afganların ülkelerine dönmesi için sınırı açacak

İSLAMABAD (AA) - Pakistan, Afganların ülkelerine dönmesi için 4 günlüğüne 2 ülke arasındaki sınırı açacağını duyurdu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan hükümetinin talebi üzerine ülkelerine dönmek isteyen Afganlar için Torkham ve Çaman sınır kapılarının 6-9 Nisan tarihlerinde açık kalacağı belirtildi.

Açıklamada, komşu Pakistan'ın özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele döneminde Afganistan halkıyla dayanışmaya önem verdiği ifade edildi.

Pakistan, 16 Mart'ta koronavirüs salgınına karşı İran ve Afganistan'la olan sınır kapılarını kapatmıştı.

Kaynak: AA