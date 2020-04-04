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Pakistan Afganların ülkelerine dönmesi için sınırı açacak

İSLAMABAD (AA) - Pakistan, Afganların ülkelerine dönmesi için 4 günlüğüne 2 ülke arasındaki sınırı açacağını duyurdu.Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan hükümetinin talebi üzerine ülkelerine dönmek isteyen Afganlar için Torkham ve Çaman sınır kapılarının...

Pakistan Afganların ülkelerine dönmesi için sınırı açacak

İSLAMABAD (AA) - Pakistan, Afganların ülkelerine dönmesi için 4 günlüğüne 2 ülke arasındaki sınırı açacağını duyurdu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan hükümetinin talebi üzerine ülkelerine dönmek isteyen Afganlar için Torkham ve Çaman sınır kapılarının 6-9 Nisan tarihlerinde açık kalacağı belirtildi.

Açıklamada, komşu Pakistan'ın özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele döneminde Afganistan halkıyla dayanışmaya önem verdiği ifade edildi.

Pakistan, 16 Mart'ta koronavirüs salgınına karşı İran ve Afganistan'la olan sınır kapılarını kapatmıştı.

Kaynak: AA




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