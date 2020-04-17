Pakistan asıllı doktora teşekkür konvoyu!

Amerika Birleşik Devletleri'nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Saud Anwar adlı doktor bir solunum cihazının 7 hastaya hizmet etmesi için 3 boyutlu yazıcıyla geliştirdiği "ayırıcı" icadıyla dünyanın dikkatini çekti.

SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI

Pakistan asıllı doktor Saud Anwar'in solunum cihazının nasıl 7 hastaya hizmet edebileceği, cihazın nasıl çalıştığı ve cihaza ilişkin tüm belge ve tasarımları açık olarak paylaştığı video sosyal medyada ilgi çekti.

KONVOYLA TEŞEKKÜR ETTİLER

Sosyal medyada yayılan video sonrası haber alan bir çok ABD'li doktor Saud Anwar'e teşekkür etmek için evinin bulunduğu bölgede araçlarıyla konvoy düzenledi.