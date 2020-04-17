Pakistan asıllı doktora teşekkür konvoyu!
Amerika Birleşik Devletleri'nde Saud Anwar isimli Pakistan asıllı bir doktor aynı anda 7 hastaya hizmet verebilecek bir solunum cihazı icat etti. Vatandaşlar doktorun evinin olduğu bölgede araçlarıyla konvoy düzenleyerek teşekkürlerini iletti.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Saud Anwar adlı doktor bir solunum cihazının 7 hastaya hizmet etmesi için 3 boyutlu yazıcıyla geliştirdiği "ayırıcı" icadıyla dünyanın dikkatini çekti.
SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI
Pakistan asıllı doktor Saud Anwar'in solunum cihazının nasıl 7 hastaya hizmet edebileceği, cihazın nasıl çalıştığı ve cihaza ilişkin tüm belge ve tasarımları açık olarak paylaştığı video sosyal medyada ilgi çekti.
KONVOYLA TEŞEKKÜR ETTİLER
Sosyal medyada yayılan video sonrası haber alan bir çok ABD'li doktor Saud Anwar'e teşekkür etmek için evinin bulunduğu bölgede araçlarıyla konvoy düzenledi.
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