Pakistan, Hint pilotu teslim ediyor
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin dün "barış göstergesi" olarak teslim edeceklerini duyurdukları Hint pilot Abhinandan Varthaman, teslim...
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin dün "barış göstergesi" olarak teslim edeceklerini duyurdukları Hint pilot Abhinandan Varthaman, teslim için Wagah'taki sınır kapısında.
Hint pilot Varthaman'ın bulunduğu konvoy, Lahor kentinden Wagah'taki sınır kapısına geldi.
DHA
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