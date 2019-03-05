Pakistan ile Hindistan arasında savaşa sebep olacaklardı! Yakalandılar

Pakistan İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi, 14 Şubat'ta 44 Hint askerinin öldürülmesinden Hindistan'ın sorumlu tuttuğu gruba yönelik operasyon düzenlendiğini ve aralarında Mufti Abdul Raoof (Müftü Abdur Rauf) ile oğlu Hamad Azhar'ın olduğu toplam 44 kritik isimin gözaltına alındığını duyurdu.

Cammu Keşmir'in Pulwama kentinde düzenlenen saldırıyı Ceyş-i Muhammed grubu yapmıştı. Mufti Abdul Raoof (Müftü Abdur Rauf) bu grubun kurucu olarak biliniyor.

YAPTIKLARI SALDIRI AZ KALSIN SAVAŞIN FİTİLİNİ ATEŞLEYECEKTİ

14 Şubat'ta düzenlenen bombalı saldırıda 44 Hint askeri hayatını kaybetmiş, Hindistan bu saldırıdan Pakistan'ı sorumlu tutmuştu. Pakistan ise tüm bu iddiaları reddetmişti.

Ardından Hint jetleri Pakistan hava sahasını ihlal ederek Pakistan topraklarını vurmuş, Pakistan ise karşılık olarak Hint jetlerini düşürmüş ve bir savaş pilotunu esir almıştı.

Bu durum nükleer güç sahibi iki ülke arasında gergin günler yaşanmasına ve karşılıklı tehdit dolu açıklamaların yapılmasına sebep olmuştu.