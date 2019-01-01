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Pakistan’da askerler ve teröristler arasında çatışma

Pakistan'da askeri eğitim merkezinde teröristler ile askerler arasında çıkan çatışmada 4 askerin hayatını kaybettiği, 3 teröristin öldürüldüğü öğrenildi.

Pakistan’da askerler ve teröristler arasında çatışma

Pakistan'da askeri eğitim merkezinde teröristler ile askerler arasında çıkan çatışmada 4 askerin hayatını kaybettiği, 3 teröristin öldürüldüğü öğrenildi.

Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Belucistan eyaletinin Loralai şehrindeki bir askeri eğitim merkezine girme girişiminde bulunan teröristler ile Pakistanlı askerler arasında çatışma çıktığı belirtildi. Açıklamada, çatışma sırasında bir intihar bombacısının kendi patlattığı 4 askerin hayatını kaybettiği, 3 teröristin ise öldürüldüğü ifade edildi. Öte yandan, 2 askerin ise yaralandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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