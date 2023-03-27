Pakistan'da bedava un izdihamı yaşandı! 7 kişi hayatını kaybetti!

Pakistan Ulusal basındaki haberlere göre, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde federal hükümetin sınırlı sayıda ücretsiz un dağıtılacağını duyan halk un kamyonlarına koşarak bedava un alabilmek için birbirlerini ezdi ve kargaşaya yol açtılar.

HALK BEDAVA UN ALABİLMEK İÇİN BİRBİRİNİ EZDİ

Pencap’ın Multan, Muzaffergarh ve Faysalabad şehirlerinde izdihamlar sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti. Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu ve Çarsadda kentlerinde de 2'si kadın 3 kişinin de yaşamını yitirdiği aktarıldı.

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Sosyal medyaya yansıyan görsellerde çok sayıda kişinin un kamyonlarının üzerlerine çıktığı ve unları almaya çalıştığı, hareket halindeki kamyonlara tırmananların unları yollara attığı görüldü. Twitter'da unların dağıtımında gerekli önlemler alınmadığı gerekçesiyle hükümete ve polise tepki gösterildi.