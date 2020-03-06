Pakistan’da bina çöktü: 18 ölü

Pakistan'da 5 katlı binanın çökmesi sonucu ölü sayısının 18'e yükseldiği açıklandı.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde dün 5 katlı binanın çökmesi sonucu çok sayıda kişinin ikamet ettiği binada ölü sayısının 18'e yükseldiği açıklandı. Abbasi Shaheed Hastanesine 30'dan fazla yaralının kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Enkaz altından 2 çocuğun sağ çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı. Bölgede çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA