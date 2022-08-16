Pakistan'da dehşet veren kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın Sind eyaletine bağlı Rohri kasabasında yolcu otobüsü dönüş yaparken sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Olayda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen polis ve arama kurtarma ekipleri yaralıları en yakın hastaneye sevk etti. Yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğu belirtildi.

EKİPLER OLAY YERİNE GEÇ GELDİ

Kaza nedeniyle hayatını kaybedenler arasında Pakistan’ın Svat ilçesinden gelen 4 kadın ve 2 çocuğun bulunduğu belirtildi. Yaralılardan biri olay yerine ekiplerin geç geldiğini, 1 saate yakın yardım beklediklerini ifade etti.

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