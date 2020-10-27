Pakistan'da ders sırasında patlama! 7 ölü, 100 yaralı
Pakistan’ın Peşaver kentinde sabah saatlerinde bir medresede korkunç bir patlama gerçekleşti. En az 7 öğrencinin hayatını kaybettiği 100 kişinin ise yaralandığı patlama anı kameralara anbean böle kaydedildi. Polisin yaptığı incelemede 5 kilogram patlayıcının kullanıldığını belirtilirken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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27 Ekim 2020 Salı 11:41
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