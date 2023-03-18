Pakistan'da gerginlik eski Başbakan Imran Khan yanlılarına sert müdahale yapıldı

Pakistan'da gerginlik bitmek bilmiyor. eski Başbakan Imran Khan'ın Lahor'daki konutuna gerçekleştirilen polis operasyonunda, destekçilerinin çok sert müdahalede bulunarak kurulan kamp ve çadırlar yıkıldı.

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Pakistan'da gerginlik eski Başbakan Imran Khan yanlılarına sert müdahale yapıldı

Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın Lahor'daki konutuna gerçekleştirilen polis operasyonunda, destekçilerinin kurduğu kamp ve çadırlar yıkıldı. Taraflar arasında tansiyon yükselirken, 30 kişi gözaltına alındı.

Pakistan'da eski Başbakan ve Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Imran Khan, başkent İslamabad'da hakim karşısına çıkmak üzere Lahor'un Zaman Park bölgesindeki konutundan ayrıldı. Khan'ın çıkışından sonra konutuna polis tarafından operasyon gerçekleştirildi. Polis ekipleri ile operasyona tepki gösteren Khan'ın destekçileri arasında tansiyon yükseldi. Polis memuru Suhail Sukhera, bölgeye Khan'ın destekçileri tarafından kurulan kamp ve çadırları kaldırmak için harekete geçtiklerini ifade etti. Sukhera evin önüne Khan destekçileri tarafından kurulan barikatların iş makinesiyle yıkıldığını, benzin dolu şişeler, demir çubuklar ve coplar bulunduğunu, Khan'ın destekçilerinin ve parti çalışanlarının polise taş ve molotof atarak direnmeye çalıştığını belirtti. Çıkan olaylarda 30 PTI destekçisi gözaltına alındı.

Pakistan'da gerginlik eski Başbakan Imran Khan yanlılarına sert müdahale yapıldı

IMRAN KHAN: "MAHKEME BENİ TUTUKLAMA NİYETİNDE"

Khan evine gerçekleştirilen operasyon sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm davalarımda kefaletle serbest bırakılmama rağmen hükümetin beni tutuklamak istediği açık. Kötü niyetlerini bilmeme rağmen hukukun üstünlüğüne inandığım için İslamabad'a ve mahkemeye gidiyorum. Ancak bu dolandırıcı çetesinin kötü niyeti herkes tarafından anlaşılmalıdır" ifadelerini kullandı. Khan, Lahor'da olanların mahkemeye çıkarılmasıyla alakalı olmadığını, amaçlarının kendisinin hapse atılarak seçim kampanyasını yönetmesinin engellenmesi olduğunu kaydetti.

Tutuklama kararı askıya alınmıştı

Öte yandan, Imran Khan hükümeti, geçtiğimiz yılın Nisan ayında parlamentoda yapılan bir güven oylamasının ardından düşmüştü. Görevdeyken devlet hediyelerini satmak ve varlıklarını gizlemekle suçlanan Khan hakkında davalara katılmadığı için 13 Mart'ta iki ayrı tutuklama kararı çıkarılmıştı. Gözaltı işlemi için ertesi gün gerçekleştirilen operasyonda PTI destekçileri ile polis arasında çatışma çıkarken, Khan gözaltına alınamamıştı. İslamabad'daki mahkeme, duruşmaya katılacağını ileten Han hakkındaki tutuklama kararını askıya almıştı.

KAYNAK: İHA

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