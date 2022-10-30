Pakistan'da Imran Khan'ın yürüyüşüne gitmişti! Muhabirde acı son: Aracın altında kaldı!

Pakistan'ın eski başbakanı Imran Khan'ın başlattığı yürüyüşte meydanda bulunan muhabir Khan'ın bulunduğu otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

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Pakistan'da Imran Khan'ın yürüyüşüne gitmişti! Muhabirde acı son: Aracın altında kaldı!

Pakistan’ın eski Başbakanı Imran Khan'ın konvoyu binlerce destekçisiyle birlikte başkent İslamabad’a ilerlediği sırada bir muhabir ezilerek hayatını kaybetti. Pencap eyaletinde yer alan Sadhoke kentinde konvoyu haber yapan Kanal 5’te görevli muhabir Sadaf Naeem, Khan’ın içinde bulunduğu otobüsün altında kalarak öldüğü bildirildi.

Naeem’in konvoyu takip ettiği sırada konteynerin üzerinden yola düştüğü ve otobüsün altından kaldığı aktarıldı. Khan yaptığı açıklamada, yürüyüşün Pencap eyaletine bağlı Gujranwala Bölgesi'ndeki Kamoke'ye doğru hareket etmesi gerektiğini fakat kazanın ardından yürüyüşün durdurulacağını ifade ederek Naeem’in ailesine taziyelerini iletti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise yaptığı açıklamada, "dinamik ve çalışkan bir muhabir" olarak nitelendirdiği Naeem'in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Naeem'in ailesine taziyelerini iletti.

Pakistan'da Imran Khan'ın yürüyüşüne gitmişti! Muhabirde acı son: Aracın altında kaldı!

DESTEKÇİLER BAŞKENTE YÜRÜYÜŞ DÜZENLİYOR

Khan ve destekçileri 28 Ekim’de Lahor kentinden erken seçim çağrısıyla başkent İslamabad’a doğru yola çıkmıştı. Konvoy nedeniyle 260 kilometrelik yol boyunca çok sayıda güvenlik gücünün konuşlandırılırken, konvoyun 4 Kasım’da İslamabad’a ulaşması ve oturma eylemi yapılması bekleniyor.

Pakistan'da Imran Khan'ın yürüyüşüne gitmişti! Muhabirde acı son: Aracın altında kaldı!

IMRAN KHAN'A 5 YIL SİYASİ YASAK

Pakistan’da 10 Nisan'da Ulusal Meclis’te Khan ve hükümeti için güven oylaması yapılmış, hükümetinin güvenoyu alamaması üzerine Khan başbakanlık görevinden alınmıştı. 11 Nisan'da ise başbakanlık görevine Şahbaz Şerif seçilmişti.

Pakistan Yüksek Seçim Komisyonu ise 21 Ekim’de Khan’a yabancı ülkelerin liderlerinden ve temsilcilerinden aldığı resmi hediyeleri yasa dışı bir şekilde sattığı gerekçesiyle 5 yıl siyasi yasak getirmişti. Pakistan’da seçimlerin gelecek yıl Ekim ayında yapılması planlanıyor.

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