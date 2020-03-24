Pakistan'da Kovid-19 salgını dolayısıyla ekonomik yardım paketi açıklandı

KARAÇİ (AA) - Pakistan'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla düşük gelirli kesim için 5,6 milyar dolarlık ekonomik yardım paketi açıkladı.

Başbakan İmran Han, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantıda, düşük gelirli kesim için 5,6 milyar dolarlık ekonomik yardım paketinin kabul edildiğini söyledi.

Han, yardım paketi kapsamında 4 ay boyunca 5 milyonun üzerinde vatandaşa aylık 20 dolar destek sağlanacağını ifade etti.

Belirli bir miktarın altındaki elektrik ve doğal gaz faturalarının taksitle ödenebileceğini dile getiren Han, ihracatçıların kredi faiz ödemelerinin de geçici olarak ertelendiğini belirttti.

Han, küçük endüstriler ve tarım sektörü için 63 milyon dolarlık yardım sağlandığını kaydetti.

Başbakan Han, Pakistan'da Kovid-19 salgını ile mücadele etmek için tüm kaynakların kullanıldığını sözlerine ekledi.

Pakistan'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 958 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA