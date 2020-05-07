Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 24 bini geçti

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı son 24 saatte 1523 kişi artarak 24 bin 73 oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs nedeniyle ülkede 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 564'e çıktı.

Bu zamana kadar yapılan en yüksek günlük test sayısına ulaşılan ülkede, son 24 saatteki 12 bin 196 test sonucunda 1523 kişide virüs görülürken, toplam vaka sayısı 24 bin 73, toplam test sayısı ise 244 bin 778 olarak açıklandı.

Yaklaşık 110 milyonla ülke nüfusunun yarısına ev sahipliği yapan Pencap eyaleti 9 bin 77 kişiyle en çok vaka görülen bölge olurken, en az vaka 76 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de tespit edildi.

Virüsün ülkede ilk kez görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana 6 bin 464 kişi de sağlığına kavuştu.

- Kısıtlamalar gevşiyor

Geçen ay e-ticaret, inşaat, tarım ve ambalaj sanayisinin yeniden faaliyete geçmesine karar verilen Pakistan'da kısıtlamalar, 9 Mayıs Cumartesi gününden itibaren gevşetilmeye başlanacak.

Başbakan İmran Han, Ulusal Koordinasyon Komitesi (NCC) toplantısı ardından yaptığı açıklamada, kısıtlamaların ekonomiye etkilerini azaltmak için iş yerlerinin belli saatlerde sosyal mesafe kuralına uyarak açılabileceğini söyledi.

Han, okulların açılması ve toplu taşımanın başlamasıyla ilgili kararın eyaletler tarafından alınacağını da kaydetti.

Ülkede yaklaşık 1 aydır iş yerlerinin kapatılması kararı bulunmasına rağmen büyük kentlerde ise hareketlilik ramazanın gelmesiyle yeniden görülmeye başladı.

Halkın dükkanlarını açması ve alışverişe çıkmasıyla başkent İslamabad'ın komşusu Ravalpindi'de ticaretin kalbinin attığı Raja Bazaar'da salgın öncesi görüntüler ortaya çıktı.

Birçok vatandaşın maske taktığı görülürken, açılmayan dükkanların önünde ise işporta tezgahları kuruldu.

Kaynak: AA