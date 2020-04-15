Pakistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100'ü aştı
İSLAMABAD (AA) - Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 107'ye çıktı.Sağlık Bakanlığı'nın salgına ilişkin verileri paylaştığı internet sitesindeki açıklamaya göre, son 24 saatte ölü sayısı 11 artarak 107'ye, vaka sayısı da 272 artarak 5...
İSLAMABAD (AA) - Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 107'ye çıktı.
Sağlık Bakanlığı'nın salgına ilişkin verileri paylaştığı internet sitesindeki açıklamaya göre, son 24 saatte ölü sayısı 11 artarak 107'ye, vaka sayısı da 272 artarak 5 bin 988'e yükseldi.
Ülkede ilk vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bu yana 1446 kişi sağlığına kavuştu.
Ülkenin en kalabalık eyaleti Pencap, 2 bin 945 kişi ile ülkede en çok vakanın görüldüğü eyalet olurken, Pakistan kontrolündeki Keşmir'de de 46 vakaya rastlandı.
Kaynak: AA
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