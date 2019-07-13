İstanbul24 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Pakistan’da otobüs kazası: 11 ölü

Pakistan’da otobüs kazası: 11 ölü

Pakistan'ın Sanghar bölgesinde bir otobüs ile yerel bir araç olan bir rikşov ile çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Pakistan’da otobüs kazası: 11 ölü

Pakistan'ın Sanghar bölgesinde bir otobüs ile yerel bir araç olan bir rikşov ile çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Sindh eyaletinin Sanghar bölgesinde bir otobüs ile yerel bir araç olan bir rikşov ile çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi intikal ettiğini belirten yetkililer yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Pakistan’da otobüs kazası: 11 ölü

Pakistan’da otobüs kazası: 11 ölü

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT