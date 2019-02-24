Pakistan’da son bir ayda 47 çocuk öldü

Pakistan'da son bir ayda beslenme yetersizliği ve sağlık sorunları nedeniyle 47 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Pakistan'ın Sind eyaletinin Tharparkar bölgesinde son 48 saat içinde 3 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Pakistan Sağlık Bakanlığına göre, şubat ayında sağlık sorunları ve yetersiz beslenme nedeniyle ölen çocukların sayısı 47'ye yükseldi. 2019 yılı içerisinde ölen çocuk sayısının ise 118'e ulaştığını açıklayan Bakanlık, ölümlerin bölgedeki yetersiz beslenme ve diğer hastalıklardan kaynaklandığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığına göre her yıl bin 500 çocuk yetersiz beslenme, enfeksiyon ve uzak bölgelerde sağlık merkezlerinin bulunmamasından dolayı hayatını kaybediyor. UNICEF tarafından Nisan 2018'de yayınlanan bir raporda Pakistan'ın bebek ölüm oranlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldığı belirtilmişti. UNICEF'in raporuna göre Pakistan'da doğan bir bebeğin, bir aylıkken ölme olasılığı Japonya, İzlanda ve Singapur'da doğan bir bebekten neredeyse 50 kat daha fazla.

Kaynak: İHA