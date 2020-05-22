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Pakistan'da yolcu uçağı düştü

Lahor'dan Karaçi'ye giden Pakistan Uluslararası Havayolları uçağı, Karaçi'nin Model bölgesinin yakınlarına düştü.

Pakistan'da yolcu uçağı düştü

Pakistan medyası Airbus A320 tipi uçakta 99 yolcunun olduğunu aktardı. Uçağın inişten dakikalar önce, yoğun bir yerleşim yeri olan Jinnah Garden bölgesine düştüğü açıklandı.

PIA’nın sözcüsü yaptığı açıklamada PK8303 sefer sayılı uçakta 99 yolcunun ve 8 mürettebatın bulunduğunu açıkladı.

Yerel basında yer alan haberlerde Pakistan ordusunun olay yerine gittiği ve yerel yönetimle irtibat halinde olduğu belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda görgü tanıkları bazı binaların olduğu bölgeden koyu siyah dumanlar çıktığını söyledi.

Ayrıntılar geliyor... 

Haber Editörü

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