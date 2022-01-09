Pakistan'da, zorlu hava koşulları nedeniyle araçlarında mahsur kalan 23 kişi donarak öldü!

Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın Murree şehrinde ve Galiyat bölgesinde, Geçtiğimiz günlerde başlayan yoğun kar yağışı, felakete yol açtı. Murree'de araçlarında mahsur kalan 23 kişi, soğuktan donarak hayatlarını kaybederken, aralarında bir polis memuru ve 6 kişilik ailesinin de bulunduğu öğrenildi.

Pakistan'ın en bilinen turistik bölgesi Galiyat'ta etkisini gösteren kar yağışı, 23 kişinin donarak ölmesine sebep oldu. Araçlarıyla bölgede mahsur kalan vatandaşlar, feci şekilde can verdi. Yetkililer, kar yağışıyla birlikte yolda kalmak istemeyen vatandaşların otellere akın ettiğini, araçlarını ise yol kenarlarına park ettiklerini duyurdu. Bu sebeple trafiğe neden olan sahipsiz araçlar, 23 kişinin yolda mahsur kalarak, hayatlarını kaybetmelerine sebep oldu.