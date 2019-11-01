Pakistan’daki tren yangınında kimlik belirleme çalışmaları sürüyor

Pakistan'daki tren yangınında hayatını kaybeden 74 kişinin kimlik belirleme çalışmaları sürüyor.

Pakistan'da son 14 yıl içerisinde meydana gelen en feci tren yangınında hayatını kaybeden şahısların kimlik belirleme çalışmaları sürüyor. Yanan cesetlerin yakınları tarafından tanınması neredeyse imkansız. Bu kapsamda tanıdıklarını belirlemeye çalışanlar çok zorlandıklarını ve tanıyamadıklarını belirtti.

Pakistan'ın Pencap eyaletinin Rahim Yar Khan şehrinde bir yolcu treninde meydana gelen patlamanın ardından üç vagon alev alarak trende bulunan 74 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Patlamaya yolcuların yanında bulundurdukları ve kahvaltı hazırlamak için kullandıkları gaz tüpünün neden olduğu belirtildi. Yolculardan bazılarının yangın esnasında ve patlama sonrası trenden atladıkları için hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: İHA